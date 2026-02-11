Se incendia vivienda y queda como pérdida total en Guadalupe

La vivienda presentó daños considerables que la dejaron como pérdida total, principalmente en ventanas, paredes y parte de la estructura del inmueble

Una vivienda de dos plantas se incendió y resultó con daños totales la mañana de este martes en el municipio de Guadalupe, sin que se reportaran personas lesionadas, informaron autoridades de Protección Civil.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Arandas, en el cruce con Encarnación de Díaz, dentro de la colonia Tierra Propia 2, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia tras el reporte de un incendio en casa habitación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el fuerte incendio se propagó rápidamente sin que hasta el momento se conozca donde inició.

Los primeros en llegar fueron los bomberos de Guadalupe quienes trabajaron de forma intensiva para sofocar el incendio.

Minutos más tarde, corporaciones estatales y municipales se sumaron a las labores logrando cesar por completo las llamas con éxito.

Sin embargo, la vivienda presentó daños considerables que la dejaron como pérdida total, principalmente en ventanas, paredes y parte de la estructura del inmueble, lo que la hace inhabitable.

Se informó que al momento del incendio no se registraron personas lesionadas.

Los habitantes del domicilio lograron salir a tiempo y se encontraban al exterior de la vivienda cuando arribaron los cuerpos de auxilio, por lo que no fue necesario el traslado de nadie a hospitales.

Como parte del protocolo, autoridades de protección civil del estado y del municipio realizaron una inspección en el lugar para descartar riesgos adicionales, como la presencia de puntos calientes o un posible colapso de la estructura, además de asegurar el perímetro para evitar accidentes.

En el sitio se hicieron cargo elementos de los cuerpos de seguridad, quienes permanecieron resguardando el área y levantando el reporte correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa que originó el incendio, por lo que las autoridades señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del siniestro.