Se incendia vivienda en Paseo de las Flores, Apodaca

Un incendio al interior de una vivienda generó alarma entre vecinos de la colonia Paseo de las Flores, en el municipio de Apodaca, luego de que las llamas consumieran basura acumulada dentro del domicilio.

El siniestro fue reportado alrededor de las 00:20 horas de este martes 7 de enero de 2026, en el cruce de las calles Esmirna y Don de Francia, hasta donde se movilizaron cuerpos de auxilio tras el llamado de emergencia realizado por habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el interior de la casa, donde presuntamente se acumulaban grandes cantidades de desechos, lo que facilitó la propagación de las llamas y provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la colonia.

Durante la emergencia trascendió que uno de los moradores había quedado atrapado dentro del inmueble; sin embargo, logró salir por sus propios medios antes de que el fuego se extendiera, poniéndose a salvo sin presentar quemaduras ni lesiones. En el domicilio se encontraban dos personas, ambas ilesas.

Vecinos del sector señalaron que dicha vivienda es conocida por la constante acumulación de basura, situación que, aseguran, ha sido denunciada en repetidas ocasiones ante autoridades municipales, ante el riesgo que representa para las casas aledañas.

Elementos de Protección Civil de Apodaca, en coordinación con Bomberos de Nuevo León, trabajaron en el sitio para controlar y posteriormente sofocar el incendio, evitando que las llamas se extendieran a otros domicilios. Tras varios minutos de labores, la situación quedó bajo control y el área fue asegurada.