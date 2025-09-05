Se incendia vivienda en colonia La Alianza en Monterrey 

En la vivienda habitaban siete personas, de las cuales tres se encontraban en el interior al momento del incidente, no se reportan lesionados

Un incendio se registró en una casa habitación ubicada en la calle Locutores de la colonia La Alianza en el municipio de Monterrey.

El siniestro consumió por completo el segundo piso del inmueble.

En la vivienda habitaban siete personas, de las cuales tres se encontraban en el interior al momento del incidente. Afortunadamente lograron salir a tiempo sin presentar lesiones.

De acuerdo con el reporte, el fuego habría iniciado por una estufa que quedó encendida, provocando que iniciaran las llamas.

Elementos de Protección Civil Monterrey, en coordinación con Bomberos Nuevo León y Protección Civil del Estado, sofocaron las llamas y trabajaron en la eliminación de riesgos, incluyendo daños en líneas de la CFE que quedaron afectadas.