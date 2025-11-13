Se incendia vivienda en Apodaca; vecinos buscan sofocar el fuego

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y lograron controlar el siniestro, que afectó principalmente la segunda planta de la vivienda

La noche de este miércoles, una vivienda del municipio de Apodaca ardió en llamas, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia en la colonia Balcones de Huinalá II.

El incendio se registró alrededor de las 20:00 horas sobre la calle Desierto de Thar, donde vecinos alertaron a las autoridades al notar que el fuego se propagaba rápidamente por el interior del domicilio.

Elementos de Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio y lograron controlar el siniestro, que afectó principalmente la segunda planta de la vivienda. Gracias a su rápida intervención, se evitó que el fuego se extendiera a otras casas cercanas.

Autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

En videos difundidos en redes sociales se aprecia cómo, antes de la llegada de los bomberos, vecinos del sector intentaron apagar las llamas utilizando cubetas de agua y mangueras, en un esfuerzo por contener el incendio.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que personal especializado llevará a cabo las investigaciones correspondientes.