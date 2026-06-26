Se incendia vivienda abandonada en la colonia Modelo

Tras las labores de control del incendio, las autoridades informaron que no hubo personas heridas ni daños a viviendas o establecimientos aledaños

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en el interior de una vivienda abandonada movilizó la noche del miércoles a cuerpos de emergencia en la zona centro de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Madero y Juan Escutia, en la colonia Modelo, donde se reportó fuego en la segunda planta de un inmueble presuntamente deshabitado.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la presencia de basura y madera en combustión dentro del domicilio, por lo que solicitaron el apoyo de Bomberos de Nuevo León, quienes procedieron a sofocar las llamas.

Tras las labores de control del incendio, las autoridades informaron que no hubo personas heridas ni daños a viviendas o establecimientos aledaños, quedando el incidente bajo control minutos después de la intervención.

Las causas del fuego no fueron precisadas, por lo que se mantendrá el seguimiento correspondiente para descartar riesgos adicionales en la zona.