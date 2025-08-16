Se incendia vehículo tras choque en carretera Monterrey-Saltillo

Según testigos, el operador del tráiler con razón social 'Autotransportes J.G.L Barrón' se dio a la fuga con visibles lesiones en su cuerpo.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizan al reporte de un accidente con lesionados en la carretera Monterrey-Saltillo en García. El percance vial se registra en el kilómetro 38 a la altura de la zona conocida como "Cuesta de los Muertos" generando importante carga vehicular. Según información preliminar, un tráiler invadió carril y se impactó contra varios vehículos desatando un incendio. De acuerdo con la corporación de rescate en el lugar se encuentran personas lesionadas. Según testigos, el operador del tráiler con razón social "Autotransportes J.G.L Barrón" se dio a la fuga con visibles lesiones en su cuerpo.