Se incendia vehículo sobre Morones Prieto en Monterrey

El fuego se originó en la parte frontal de la unidad, presuntamente por sobrecalentamiento en el motor, lo cual alertó a cuerpos de emergencia

Un vehículo se incendió sobre la avenida Morones Prieto, a la altura del Puente Constitución, en Monterrey, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia al sitio.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y Bomberos de Nuevo León, quienes atendieron el siniestro.

El fuego se originó en la parte frontal de la unidad, presuntamente por sobrecalentamiento en el motor.

El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios y no presentó lesiones.

El incendio fue controlado en su totalidad y no se reportaron riesgos adicionales en la zona.

En el lugar se mantuvieron elementos de tránsito de Monterrey y Policía regia para ayudar en aspectos de la vialidad.