Se incendia vehículo sobre avenida Garza Sada en Monterrey

Una unidad estatal acudió al sitio para atender el siniestro. De acuerdo con el reporte inicial, el vehículo circulaba en dirección al norte.

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Una camioneta terminó prácticamente reducida a cenizas luego de incendiarse sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Villa Las Fuentes, al sur de Monterrey, durante la mañana de este lunes.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando el conductor, identificado como José, quien viajaba procedente del estado de Tamaulipas, se percató de que comenzaba a salir humo del motor de su camioneta Kia, en color blanco.

Ante la situación, el automovilista decidió orillarse en el espacio ubicado entre los carriles centrales y laterales de la avenida para descender de la unidad y ponerse a salvo. Sin embargo, en cuestión de minutos, las llamas se extendieron hasta envolver por completo el vehículo.

Presuntamente, el siniestro pudo haber sido provocado por una falla eléctrica, aunque esta causa no ha sido confirmada.

El humo fue detectado por una unidad de Protección Civil de Monterrey que patrullaba por el sector, cuyos elementos se aproximaron de inmediato al sitio y solicitaron el apoyo de otras corporaciones para combatir el fuego.

Posteriormente, arribaron una pipa de agua de Servicios Públicos del municipio y elementos de Bomberos Nuevo León, quienes utilizaron mangueras y extintores para controlar el incendio y evitar que se propagara.

Pese a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, la camioneta registró daños totales, al quedar prácticamente consumida por las llamas. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Debido a las maniobras de emergencia, la circulación en sentido de sur a norte sobre la avenida Garza Sada se vio parcialmente afectada.

Cabe señalar que el incendio ocurrió a un costado de una gasolinera, cuyos encargados suspendieron temporalmente las actividades como medida preventiva, con el objetivo de evitar riesgos mientras los cuerpos de auxilio controlaban la situación.