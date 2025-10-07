Se incendia vehículo en zona de condominios en Monterrey

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, logrando sofocar el incendio

Un vehículo compacto quedó reducido a cenizas la noche del domingo tras incendiarse en la zona de los condominios Constitución, en el centro de Monterrey.

El siniestro fue reportado alrededor de las 21:50 horas en el cruce de Florencio Antillón y Matamoros, donde un automóvil Nissan March comenzó a arder repentinamente, generando alarma entre los vecinos del sector.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, logrando sofocar el incendio minutos antes de las 23:30 horas. A pesar de los esfuerzos, el vehículo fue consumido en su totalidad.

De acuerdo con las autoridades, el propietario del automóvil no se encontraba en el sitio al momento del incidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Tras la extinción del fuego, los rescatistas eliminaron los riesgos en la zona y notificaron a las instancias correspondientes para iniciar las investigaciones que permitan determinar el origen del siniestro.

Las autoridades no descartaron ninguna línea de investigación, mientras trabajan para esclarecer si el incendio fue accidental o provocado.