Se incendia vehículo en paso elevado de San Nicolás

Por: Carlos Enríquez 01 Septiembre 2025, 05:50

El conductor logró salir por sus propios medios antes de que las llamas se extendieran, evitando resultar con lesiones.

Un vehículo se incendió la noche del domingo sobre el paso elevado ubicado en el cruce de la Avenida Los Ángeles y la Avenida Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio. El reporte se generó alrededor de las 22:30 horas, cuando la unidad comenzó a arder desde la zona del motor mientras circulaba por el puente vehicular. El conductor logró salir por sus propios medios antes de que las llamas se extendieran, evitando resultar con lesiones. Elementos de Protección Civil de Nuevo León,acudieron en apoyo de personal de Protección Civil de San Nicolás, quienes realizaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar el incendio. Las labores concluyeron a las 23:00 horas, sin que se reportaran heridos. Hasta el momento no se han precisado las causas que originaron el siniestro.