Se incendia vehículo en Leones; no hay lesionados

Elementos de la Unidad Contra Incendios de Protección Civil, en coordinación con Bomberos Nuevo León, realizaron labores de sofocación y eliminación de riesgos

Un vehículo terminó envuelto en llamas la tarde de este jueves sobre la avenida Diego Velázquez, entre Paseo de los Leones y Américo Vespucio, en Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

A la llegada de elementos de Protección Civil de Monterrey, se confirmó que el siniestro involucraba un automóvil tipo Seat Ibiza. De acuerdo con el conductor, el fuego comenzó en la parte trasera del vehículo, por lo que intentó sofocarlo con un extintor antes del arribo de los rescatistas.

Elementos de la Unidad Contra Incendios de Protección Civil Monterrey, en coordinación con Bomberos de Nuevo León, realizaron labores de sofocación y eliminación de riesgos para evitar que el fuego se propagara.

Las autoridades descartaron personas lesionadas en el sitio. Debido al incidente también acudieron elementos de Movilidad Monterrey para apoyar en la circulación vehicular de la zona.