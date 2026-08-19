Se incendia vehículo en la colonia Obrera de Monterrey

El reporte fue recibido en el cruce de Rafael Ramírez y Constitución, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el sitio

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Un vehículo terminó completamente calcinado luego de incendiarse la tarde de este martes en calles de la colonia Obrera, en el municipio de Monterrey.

El reporte fue recibido en el cruce de Rafael Ramírez y Constitución, por lo que elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron hasta el sitio.

A su llegada, los rescatistas localizaron un Kia Óptima color azul, que se encontraba prácticamente consumido por las llamas.

De acuerdo con el reporte, el incendio habría comenzado en el área del cofre y posteriormente se extendió hacia el interior de la unidad.

El fuego alcanzó parcialmente un árbol ubicado frente al automóvil, aunque las autoridades descartaron riesgo de propagación hacia otros vehículos, estructuras u objetos cercanos.

Personal de Bomberos de Nuevo León realizó labores de enfriamiento, revisión y eliminación de puntos calientes para evitar que las llamas pudieran reavivarse.

En el vehículo viajaban dos personas al momento del incidente; el conductor fue identificado como Ramiro, de 53 años. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

En el lugar también participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Policía de Monterrey, quienes apoyaron en el resguardo de la zona y las labores correspondientes.