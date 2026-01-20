Se incendia vehículo en la Carretera Nacional

La presunta falla eléctrica ocurrió cuando el conductor se desplazaba sobre los carriles de norte a sur a bordo de un automóvil Focus.

Una falla en el sistema eléctrico provocó que un automóvil se incendiara sobre l carretera nacional.

A pesar de esto, el conductor logró estacionar el vehículo en la orilla del camino y ponerse a salvo.

El incendio fue reportado a las 06:30 horas del lunes a la altura del poblado La Estanzuela al sur de la ciudad de Monterrey.

Por versión del afectado escuchó un flamazo en la parte del motor, por lo que considera que tras la falla eléctrica sobrevino el fuego.

Al lugar se desplazaron unidades de la estación de bomberos, cuyos elementos sofocaron las llamas.

A pesar de la rápida movilización, el vehículo fue destruido en cuestión de minutos.

Uno de los carriles de circulación hacia el sur se vio afectado debido a la presencia de las unidades contra incendio que laboraron en la sofocacion del fuego.