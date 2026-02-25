Se incendia vehículo al interior de motel abandonado

Las llamas comenzaron a propagarse dentro del inmueble abandonado, por lo que fue necesario el ingreso de los rescatistas para controlar la situación

Un vehículo que se encontraba en aparente abandono al interior de un motel en desuso se incendió durante la madrugada de este martes, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio en la zona centro de Monterrey.

El hecho ocurrió alrededor de las 02:00 horas, en el cruce de la avenida Bernardo Reyes y Pedro Celestino, en la colonia Industrial, donde las llamas comenzaron a propagarse dentro del inmueble abandonado, por lo que fue necesario el ingreso de los rescatistas para controlar la situación.

Las labores se extendieron por varios minutos hasta lograr sofocar por completo el fuego. De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, y el incidente no dejó afectaciones mayores fuera del área donde se encontraba el automóvil.

En el lugar trabajaron elementos de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, quienes se retiraron tras asegurar la zona y descartar riesgos adicionales.