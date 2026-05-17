Se incendia tráiler tras salirse del camino en Salinas Victoria

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas y la caja seca de la unidad no presentó afectaciones

La movilización de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este sábado luego de que un camión de quinta rueda se incendiara sobre la Carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria.

Cabina quedó consumida por el fuego

El reporte fue atendido a la altura del kilómetro 15, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León localizaron la unidad con la cabina completamente consumida por el fuego.

De acuerdo con la información oficial, el incendio se originó después de que el operador del tráiler saliera del camino, provocando posteriormente el siniestro.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas y la caja seca de la unidad no presentó afectaciones.

Realizan cierre parcial de circulación

Elementos de Tránsito municipal realizaron labores de abanderamiento debido al cierre parcial de la circulación en dirección de Escobedo hacia Salinas Victoria.

Autoridades informaron que la situación quedó bajo control y sin riesgos adicionales para los automovilistas que transitaban por el sector.