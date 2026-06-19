Se incendia tráiler que transportaba transformador en Apodaca

El incendio consumió por completo la unidad sobre la Carretera a Laredo, dañó cableado eléctrico y obligó a cerrar carriles, sin dejar lesionados

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Un tractocamión que transportaba un transformador fue consumido por el fuego cuando circulaba sobre la Carretera a Laredo, en el municipio de Apodaca, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, las llamas envolvieron por completo la unidad de carga, por lo que fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos Nuevo León para controlar y sofocar el incendio.

La intensa radiación generada por el fuego provocó afectaciones en cableado eléctrico cercano, ocasionando que algunos conductores quedaran sobre el suelo, situación que obligó a las autoridades a implementar medidas preventivas en la zona.

Como parte de las acciones de seguridad, fueron cerrados los accesos a tres bombas de una gasolinera ubicada en las inmediaciones, además de suspenderse temporalmente la circulación sobre la carretera a Laredo en dirección al sur mientras se realizaban las labores de atención.

A pesar de lo aparatoso del incidente y de los daños materiales registrados, las autoridades reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas.

Tras controlar la emergencia, personal de Protección Civil y otras corporaciones permaneció en el sitio para coordinar las acciones correspondientes y garantizar la seguridad de los automovilistas.