Se incendia tráiler en Monterrey; no hay lesionados

Las labores para sofocar el fuego y eliminar riesgos se realizaron en coordinación con Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León

Un tráiler se incendió la mañana de este sábado en el cruce de las avenidas Churubusco y Madero, en la colonia Fierro, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

¿Cómo ocurrió el incendio del tráiler?

Al arribar, elementos de Protección Civil confirmaron que el fuego consumía la cabina de la unidad, un tráiler color blanco perteneciente a la empresa GRG, el cual transportaba utensilios retornables y cartón.

El conductor señaló que mientras circulaba comenzó a salir humo en exceso de la unidad, lo que derivó en el incendio.

Las labores para sofocar el fuego y eliminar riesgos se realizaron en coordinación con Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León, quienes lograron controlar la situación.

Resguardan la zona

En el lugar también participaron elementos de la Policía de Monterrey, quienes apoyaron en el resguardo del área para evitar incidentes adicionales.

Sin personas lesionadas

A pesar de la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, informaron las autoridades.