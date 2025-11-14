Se incendia tráiler en Autopista a Nuevo Laredo 

La presencia del vehículo siniestrado generó aplicación de operativos de tránsito para poder facilitar el tránsito de los vehículos en la zona

Un tráiler con caja seca se incendió mientras circulaba por la autopista Monterrey- Nuevo Laredo, generando la movilización de cuerpos de emergencia a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo.

Según reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió al filo de las 20:20 horas, cuando presuntamente el área del motor de vehículo se habría sobrecalentado, lo que generó el incendio.

Tras el arribo de elementos de Protección Civil del estado confirmaron que el chofer no sufrió heridas, ya que salió de la cabina sin mayores complicaciones. Sin Embargo el camión cómo la caja terminaron consumidos casi en su totalidad.

La presencia del vehículo siniestrado generó aplicación de operativos de tránsito para poder facilitar el tránsito de los vehículos en la zona.