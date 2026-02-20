Se incendia tráiler cargado con cartón en la colonia Obrerista

Las autoridades informaron que el conductor resultó ileso y que no se reportaron daños a terceros, quedando el caso bajo revisión

Un tráiler cargado con cartón se incendió mientras se encontraba detenido en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y la calle Luis Mora, en la colonia Obrerista, en el municipio de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo de carga, identificado como Everardo, de 37 años de edad, descendió de la unidad para desayunar en las inmediaciones del cruce.

Al regresar, la caja del tráiler ya se encontraba envuelta en llamas, extendiéndose también hacia la cabina, sin que pudiera precisar qué originó el fuego.

Al arribo de las corporaciones de auxilio, se confirmó que el tráiler, un Freightliner, presentaba fuego activo en la carga de cartón, por lo que se inició de inmediato el trabajo coordinado para el control y sofocación del incendio.

En las labores participaron elementos de Protección Civil Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Bomberos de Cervecería, quienes trabajaron de manera conjunta para evitar la propagación del fuego y eliminar riesgos en la zona.

Una vez controlada la situación, se solicitó el apoyo de personal de Servicios Públicos, quienes acudieron con una retroexcavadora y un camión tipo torton para retirar el material calcinado y los desechos generados tras el siniestro.

Las autoridades informaron que el conductor resultó ileso y que no se reportaron daños a terceros, quedando el caso bajo revisión para determinar las posibles causas del incendio.