Se incendia tracto camión en Miguel Alemán, Apodaca

Una densa columna de humo fue visible desde varios kilómetros antes, lo que alertó a automovilistas y cuerpos de auxilio.

La mañana de este viernes, un tracto camión que transportaba un remolque tolva se incendió sobre la avenida Miguel Alemán, a la altura del Apodaca Technologic Park, en el municipio de Apodaca, sin que se reportaran personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el paso elevado de dicha vialidad, donde las llamas consumieron en su totalidad la caja de la pesada unidad.

Una densa columna de humo fue visible desde varios kilómetros antes, lo que alertó a automovilistas y cuerpos de auxilio.

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Apodaca, Protección Civil del Estado, Policía Municipal y Bomberos de Nuevo León, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el fuego.

Tras mitigar las llamas, las autoridades realizaron labores de enfriamiento y colocaron material absorbente sobre la carpeta asfáltica luego de que se presentara un derrame de aceite de poco más de 100 metros aproximadamente, para evitar riesgos a la circulación

Las maniobras obligaron al cierre total del paso elevado, lo que generó intenso tráfico con filas kilométricas con dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el conato, por lo que las autoridades municipales se hicieron cargo de la situación.