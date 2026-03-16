Se incendia terreno baldío en el municipio de Guadalupe

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes estatales recorrían la zona como parte de acciones de patrullaje cuando fueron atacados por civiles armados

El reporte de un incendio en un terreno baldío, en el municipio de Guadalupe, movilizó la tarde de este domingo a Protección Civil de Nuevo León.

Poco antes de las 14:00 horas, los elementos acudieron al punto, ubicado en la calle Pájaros Azules, en la colonia Nuevo Almaguer.

En el predio abandonado había muchas llantas inservibles, y maderas viejas y en desuso.

El predio no tiene numeración, pero se ubica a un lado del marcado con el número 4300.

Tras apagar el fuego, las unidades de Protección Civil estatal descartaron daños para vecinos y negocios.

De modo preventivo, fue implementado un cierre parcial a la lateral.