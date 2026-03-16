Se incendia terreno baldío en el municipio de Guadalupe

El reporte de un incendio en un terreno baldío, en el municipio de Guadalupe, movilizó la tarde de este domingo a Protección Civil de Nuevo León.
Poco antes de las 14:00 horas, los elementos acudieron al punto, ubicado en la calle Pájaros Azules, en la colonia Nuevo Almaguer.
En el predio abandonado había muchas llantas inservibles, y maderas viejas y en desuso.
El predio no tiene numeración, pero se ubica a un lado del marcado con el número 4300.
Tras apagar el fuego, las unidades de Protección Civil estatal descartaron daños para vecinos y negocios.
De modo preventivo, fue implementado un cierre parcial a la lateral.