Se incendia tejaban en Pesquería; hombre pierde la vida

Durante las labores, uno de los habitantes del lugar, un hombre mayor, sufrió quemaduras de gravedad y fue trasladado al Hospital Universitario en donde murió

Las autoridades confirmaron esta mañana una actualización sobre el incendio registrado durante la madrugada en un predio ubicado en la colonia Colinas del Aeropuerto, en el cruce del Río de Danubio y la calle Pesquería y es que además del hombre gravemente herido que fue trasladado al Hospital Universitario, se localizó el cuerpo calcinado de otra persona en el lugar.

Inicialmente, los cuerpos de emergencia habían informado que solo una persona resultó afectada: un hombre de aproximadamente 60 años, quien sufrió quemaduras de tercer grado en el 90 % de su cuerpo. El lesionado fue trasladado de urgencia para recibir atención médica.

Sin embargo, conforme avanzaron las labores de remoción y enfriamiento en la zona siniestrada, bomberos encontraron el cuerpo de otro hombre, totalmente calcinado. De acuerdo con los vecinos y primeros reportes, ambos vivían en el mismo predio, en un tejaban habilitado como vivienda.

El incendio consumió por completo una casa, el tejaban y un pequeño taller mecánico en el que los dos adultos mayores realizaban trabajos. También quedaron destruidos tres autos y una camioneta que se encontraban dentro del taller.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente y aún se desconocen las causas que originaron el incendio.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León ya abrió una carpeta de investigación,.