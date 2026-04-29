Se incendia tejaban en la colonia Industrial en Monterrey

El siniestro fue reportado cerca de las ocho de la mañana en la esquina de las avenidas Luis Mora y Venustiano Carranza en centro de la ciudad

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Un incendio que presuntamente fue provocado por un corto circuito, consumió por completo un tejaban en la colonia Industrial.

El siniestro fue reportado cerca de las ocho de la mañana en la esquina de las avenidas Luis Mora y Venustiano Carranza en la colonia Industrial.

El fuego que fue reportado por vecinos del lugar fue atacado por personal de la estación de Bomberos.

Asimismo se desplazaron unidades de Protección Civil de Monterrey.

Se estableció que al momento del incendio la vivienda se encontraba sola.

Trascendió que en esa casa radica una pareja que no se encontraba en el lugar.

A pesar de la rápida movilización, la casa de madera fue destruida por el fuego en cuestión de minutos.