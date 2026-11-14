Se incendia taxi por presunta falla mecánica en Zuazua

Por: Carlos Enríquez 13 Noviembre 2026, 09:56 Compartir

Las autoridades señalaron que el siniestro habría sido ocasionado por una falla mecánica; sin embargo, las causas deberán ser establecidas.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un taxi terminó envuelto en llamas luego de presentar una presunta falla mecánica cuando circulaba sobre la carretera a Zuazua, en el cruce con la avenida Real de Palmas, en el municipio de General Zuazua, Nuevo León. El incidente movilizó a elementos de Protección Civil municipal, quienes acudieron para combatir el fuego y brindar atención a dos hombres que resultaron con quemaduras leves. Los lesionados fueron identificados como Manuel, de 45 años, y Luis, de 33, quienes presuntamente intentaron sofocar las llamas que consumían el vehículo, pero terminaron con algunas lesiones. Tras las maniobras de los rescatistas, el incendio fue controlado y la situación quedó bajo control, mientras que los dos hombres recibieron atención por parte de los cuerpos de auxilio. Las autoridades señalaron que el siniestro habría sido ocasionado por una falla mecánica; sin embargo, las causas deberán ser establecidas.