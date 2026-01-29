Se incendia tanque de gas y calentador en San Pedro

Rápidamente, personal de Bomberos sofocaron el incendio, mientras que los elementos de Protección Civil descartaron riesgos o lesionados

Elementos de bomberos Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal se movilizaron al municipio de San Pedro, luego de recibir el reporte de un incendio.

Los hechos sucedieron en una vivienda ubicada en la calle Privada Monte Tolima 206, en la Col. Villa Montaña, donde las llamas comenzaron en un calentador.

El artefacto se encontraba conectado a un tanque de gas que tras un sobre calentamiento hizo explosión.

Rápidamente, personal de Bomberos sofocaron el incendio, mientras que los elementos de Protección Civil descartaron riesgos, o registro de personas lesionadas.