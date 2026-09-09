Se incendia subestación eléctrica de plaza comercial

La emergencia generó una importante movilización debido a la presencia de humo y al riesgo que representaba la instalación eléctrica

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Un transformador eléctrico que presentó una explosión provocó un incendio al interior de una bodega ubicada en la plaza comercial Vista Centro, en la colonia Buenos Aires, al sur de Monterrey.

La emergencia fue reportada alrededor de las 10:50 horas en el inmueble ubicado sobre la avenida Chapultepec 1201. A la llegada de elementos de Protección Civil Monterrey, se confirmó que el fuego se encontraba en una bodega de aproximadamente 400 metros cuadrados, utilizada para almacenar materia prima.

De acuerdo con Protección Civil Monterrey, el problema se habría iniciado desde aproximadamente las 09:00 horas en el transformador, por lo que se realizó el reporte correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad.

Posteriormente, el transformador presentó una explosión que generó el incendio y provocó que las llamas alcanzaran diversos materiales almacenados en la bodega, entre ellos playeras, gorras y productos utilizados para impresión textil.

Ante el riesgo que representaba la emergencia, se realizó la evacuación preventiva de 182 personas que se encontraban en la plaza comercial.

Durante las labores de auxilio, dos personas fueron valoradas por inhalación de humo. Además, Osvaldo resultó lesionado con quemaduras de primer grado, por lo que fue trasladado a un Hospital de Zona para recibir atención médica.

En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil Monterrey y Estatal, Bomberos de Nuevo León, Cruz Roja, Movilidad de Monterrey, personal de la CFE y de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes para controlar el incendio y determinar las condiciones en las que quedó la bodega afectada.