Se incendia sótano de vivienda en la colonia Vista Hermosa

En la vivienda se encontraban Esmeralda Cantú, de 50 años, y su hija, Ana Paola Montemayor, de 20, quienes dormían en otra habitación de la casa.

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Un incendio registrado durante la madrugada en el sótano de una vivienda ubicada en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey, movilizó a cuerpos de auxilio y dejó únicamente daños materiales.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Galápagos número 311, casi en su cruce con Belice, donde el fuego se concentró en una habitación del sótano utilizada como cuarto de huéspedes.

En la vivienda se encontraban Esmeralda Cantú, de 50 años, y su hija, Ana Paola Montemayor, de 20, quienes dormían en otra habitación de la casa. Ambas despertaron al percibir un fuerte olor a humo y, al revisar el inmueble, descubrieron que la habitación del sótano estaba envuelta en llamas. De inmediato salieron de la vivienda y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, además de elementos de Protección Civil de Monterrey y de la Policía de Monterrey, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el fuego, evitando que las llamas se propagaran al resto del inmueble.

Las dos mujeres lograron ponerse a salvo y no fue necesario su traslado a un hospital, ya que no presentaban lesiones.

El incendio ocasionó daños materiales en la habitación afectada y parte del sótano. Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente el origen del siniestro; sin embargo, de manera preliminar trascendió que una posible falla eléctrica pudo haber provocado el incendio.