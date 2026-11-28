Rescatistas localizaron el incendio en un registro dentro del inmueble, donde se quemaban basura y diversos materiales acumulados.

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la mañana de este viernes en una construcción en abandono sobre la avenida Morones Prieto, luego de que se reportara un incendio en el área del sótano del inmueble.

El reporte se recibió alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando automovilistas que circulaban a la altura de la colonia Loma Larga observaron una columna de humo que salía de la propiedad y dieron aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes trabajaron en coordinación con Bomberos de Nuevo León para localizar el punto donde se concentraba el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas de la construcción.

Durante la inspección, los rescatistas detectaron que el incendio se encontraba en un registro ubicado al interior del inmueble, donde se consumía basura y diversos materiales acumulados.

De manera preliminar, trascendió que personas en situación de calle presuntamente habrían encendido una fogata con madera y otros objetos, lo que pudo haber provocado el siniestro; sin embargo, esta versión no fue confirmada por las autoridades.

Durante la revisión también se descartó que el incidente estuviera relacionado con cableado eléctrico o alguna fuga de gas. Finalmente, se informó que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas.

El inmueble corresponde a la torre Lalo, uno de los desarrollos inmobiliarios de la empresa Proyectos 9, que permanece sin concluir y forma parte de las propiedades relacionadas con las investigaciones por presunto fraude inmobiliario que se siguen en Nuevo León.

El caso involucra al propietario de la desarrolladora, José ‘N’, y a su asesor jurídico, Manuel

‘N’, quienes enfrentan diversos procesos judiciales luego de las denuncias presentadas por compradores e inversionistas que aseguran haber entregado dinero para adquirir propiedades que nunca fueron terminadas o entregadas.

Apenas el pasado 25 de noviembre, el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que ambos acumulan hasta 23 vinculaciones a proceso por presunto fraude inmobiliario. Detalló que José Lobatón cuenta con entre 11 y 12 vinculaciones, mientras que Manuel Enrique Cano de Anda suma 11.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, las investigaciones continúan y se siguen solicitando audiencias para judicializar nuevas denuncias. El daño económico relacionado con este caso superaría los mil millones de pesos, mientras cientos de afectados continúan exigiendo la recuperación de sus inversiones y la reparación del daño.