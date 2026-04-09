Se incendia pipa sobre la Carretera Nacional en Montemorelos

Por: INFO 7 08 Abril 2026, 17:19 Compartir

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 200 de la vía, a la altura de Cuatro Caminos. De momento se desconoce si hay personas lesionadas

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Una pipa de gasolina protagonizó un accidente vial que se convirtió en incendio sobre la Carretra Nacional, sobre el kilómetro 200, a la altura de Cuatro Caminos, en el municipio de Montemorelos. Hasta el lugar se dirige una unidad de Protección Civil del estado para combatir las llamas. De momento se desconoce si hay personas lesionadas. Debido a lo fuerte del incidente, se cerró la circulación en este punto en ambos sentidos, por lo que la vialidad se encuentra colapsada. Información en desarrollo...