Se incendia pipa en Autopista a Saltillo; descartan lesionados

El fuego en la unidad movilizó a personal de Protección Civil de Nuevo León, durante la tarde de este viernes, en Santa Catarina

Un incendio en un autotanque que transportaba 35 mil litros de asfalto movilizó a cuerpos de auxilio la tarde de este viernes sobre la autopista Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 82, en el municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro presuntamente se originó debido al sobrecalentamiento de las balatas, lo que provocó que las llantas traseras de la unidad comenzaran a incendiarse.

El conductor, identificado como Leonardo García Borrego, de 32 años, logró controlar inicialmente el fuego utilizando un extintor de polvo químico seco (PQS), mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Posteriormente, elementos de bomberos realizaron labores de sofocación y enfriamiento para evitar mayores riesgos.

Las autoridades reportaron daños en el tanque del autotanque y afectaciones en cuatro neumáticos de la unidad.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas.

Debido a las maniobras de atención, se mantiene el cierre de la autopista Monterrey-Saltillo con dirección hacia el oriente.

Las autoridades descartaron riesgos adicionales y la situación quedó a cargo de personal de la Guardia Nacional.