Se incendia patio de negocio de tacos, hay 30 desalojados

Los cuerpo de auxilio confirmaron que las llamas se centraban en basura acumulada en los patios de los Tacos Noyos y una iglesia

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Un incendio registrado en el patio de un negocio de tacos movilizó a Bomberos Nuevo León y Protección Civil Monterrey, además de provocar la evacuación de alrededor de 30 personas, en la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey.

El reporte de fuego se recibió alrededor de las 10:27 horas de este viernes, en el cruce de Rodrigo Gómez y Julio A. Roca, donde se alertó sobre un incendio en un predio.

A su llegada, los cuerpos de auxilio confirmaron que las llamas se concentraban en basura acumulada en los patios del negocio Tacos Noyos y una iglesia.

Como medida preventiva, alrededor de 30 personas fueron evacuadas mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar el siniestro.

La emergencia también obligó al cierre de la circulación sobre la avenida Rodrigo Gómez, en su cruce con la Privada Planta, en la zona norte de Monterrey, lo que generó congestionamientos viales debido a la movilización de las unidades de emergencia.

Elementos de Bomberos Nuevo León realizaron las maniobras para combatir y sofocar las llamas, con el apoyo de personal de Protección Civil Monterrey.

Afortunadamente, el incendio no dejó personas lesionadas ni intoxicadas. Hasta el momento se desconoce qué originó el fuego, por lo que las autoridades deberán determinar las causas del siniestro.