Se incendia negocio de pollos asados en Centro de Monterrey

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, un vecino utilizó un extintor para controlar el incendio, evitando que el fuego se extendiera

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Un incendio registrado la mañana de este lunes en un negocio de venta de pollos asados provocó la movilización de cuerpos de auxilio en el Centro de Monterrey, sin que se reportaran personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:53 horas en el cruce de las calles J. G. Leal y Tapia, donde se ubica el establecimiento “Mi Pollo al Carbón”.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, al arribar al sitio los rescatistas confirmaron que el fuego se había originado en la campana extractora del negocio. Según la versión del trabajador que se encontraba de turno, al momento de encender el carbón algunas brasas fueron proyectadas hacia la campana, la cual presentaba una importante acumulación de grasa, lo que favoreció la propagación de las llamas.

Antes de la llegada de los cuerpos de emergencia, un vecino del establecimiento utilizó un extintor para controlar el incendio, evitando que el fuego se extendiera y ocasionara mayores daños.

Posteriormente, elementos de Protección Civil realizaron maniobras para extraer el humo acumulado mediante el sistema de ventilación del local y eliminar cualquier riesgo para el inmueble.

En el establecimiento únicamente se encontraba un trabajador al momento del incidente, por lo que no hubo personas lesionadas.

Finalmente, el negocio fue canalizado al área de Inspecciones de Protección Civil de Monterrey para llevar a cabo la revisión correspondiente y determinar las condiciones de seguridad del establecimiento.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, Bomberos de Nuevo León y Protección Civil del Estado para atender la emergencia.