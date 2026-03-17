Se incendia maleza en terreno baldío de Carretera Nacional

El siniestro fue detectado por automovilistas que circulaban de sur a norte por la vialidad, quienes observaron una intensa columna de humo

Un incendio registrado en un terreno baldío movilizó a corporaciones de auxilio la mañana de este lunes en la zona sur del municipio de Monterrey, a un costado de la Carretera Nacional, cerca del sector de La Estanzuela.

El siniestro fue detectado por decenas de automovilistas que circulaban de sur a norte por la vialidad, quienes observaron una intensa columna de humo proveniente del área y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y del estado, así como personal de Bomberos y unidades de auxilio vial, quienes lograron controlar el fuego tras varios minutos de labores.

Debido a la intervención de los cuerpos de emergencia, uno de los carriles fue limitado a la circulación para permitir las maniobras de enfriamiento en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio habría iniciado posiblemente por una colilla de cigarro u otro objeto que provocó el siniestro, situación que, combinada con las ráfagas de viento registradas en la zona, favoreció la rápida propagación del fuego entre los matorrales del terreno.

Las autoridades informaron que únicamente se consumió vegetación seca, sin que se reportaran daños materiales mayores ni personas lesionadas.

En un inicio se temía que pudiera haber personas pernoctando en el sitio, sin embargo, al realizar la inspección correspondiente no se localizaron personas en el área.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar realizando labores de remoción y enfriamiento, mientras que se pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por la zona debido a la presencia de unidades de auxilio.