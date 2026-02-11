Se incendia fábrica en Escobedo y provoca movilización

Aparentemente, el incendio inició por trabajos en la segunda planta por las chispas generadas que saltaron al cartón, propagándose a plástico y pequeños tanques

El incendio de una fábrica movilizo a los elementos de Bomberos Nuevo León, Protección Civil estatal y municipal a la avenida Raúl Salinas Lozano y el libramiento Noroeste, en Escobedo.

El reporte se dio en la fábrica KELONG que realiza piezas de aluminio y cobre para refrigeración.

Aparentemente, el incendio dio inicio por trabajos en la segunda planta por las chispas generadas que saltaron al cartón propagándose a plástico y pequeños tanques de helio y nitrógeno de los cuales dos explotaron.

Distintas corporaciones trabajan en coordinación para apagar las llamas, descartando el riesgo de propagación a otras empresas.

De manera preventiva fueron desalojados de manera preventiva de la empresa comprometida a 65 trabajadores, así como a todo el personal del parque Industrial un aproximado de 1,000 personas.