Se incendia fábrica en Escobedo; evacúan a 150 trabajadores

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego, que fue controlado por cuerpos de auxilio, habría comenzado en el área de un horno de pintura

Un incendio registrado en el área de pintura de la empresa Core Molding Technologies, en el municipio de Escobedo, movilizó a los cuerpos de auxilio, quienes lograron controlar las llamas que amenazaban con extenderse por toda la nave industrial.

La fábrica, dedicada a la producción de estructuras y piezas de gran formato elaboradas con plásticos y materiales compuestos, se encuentra ubicada sobre la carretera Monterrey-Monclova, en la colonia Arcovial Fomerrey Agropecuaria.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría comenzado en el área de un horno de pintura, de aproximadamente 60 por 5 metros, donde se utilizan recubrimientos y otros materiales inflamables. Al percatarse del siniestro, trabajadores intentaron sofocarlo con extintores de polvo químico seco y posteriormente activaron la red contra incendios de la empresa.

Durante la emergencia fueron evacuadas 150 personas. De ellas, 14 recibieron valoración médica por presentar síntomas de intoxicación, aunque ninguna requirió traslado a un hospital. Además, una persona que inicialmente había sido reportada como atrapada al interior de la nave fue localizada y rescatada por los cuerpos de auxilio.

En el lugar se reportó el consumo de piezas de fibra de vidrio.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Escobedo y El Carmen, así como personal de Seguridad Pública.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado las causas que originaron el incendio, cuyo reporte se recibió minutos antes del mediodía.