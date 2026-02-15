Se incendia fábrica de ventiladores en Santa Catarina

Las maniobras contra incendio se prolongaron varios minutos, ya que por el tipo de material el fuego se propagó rápidamente.

Evacuación de 27 trabajadores y tres lesionados fue el resultado de un incendio en una fábrica de ventiladores en Santa Catarina.

Los hechos que movilizaron a elementos de Bomberos y Protección Civil ocurrieron la

Mañana del viernes.

La empresa se encuentra ubicada en el parque industrial Finsa, sobre la carretera a García y camino a la Granja.

Durante el incendio, persona de auxilio y rescate atendí a tres personas, una de ellos por quemaduras.

Asimismo, un total de 27 trabajadores de la empresa tuvieron que ser evacuados para evitar que sufrieran alguna lesión.

Los bomberos ingresaron a la empresa por dos puntos diferentes para atacar y controlar el fuego.

En el lugar de los hechos se descartó que otras empresas hayan estado en riesgo de ser alcanzadas por las llamas.

En el área donde ocurrió el siniestro, los bomberos localizaron tambos de 200 litros cada uno, pero se desconocen las causas.