Se incendia fábrica de tostadas en centro de San Nicolás

El fuego que comenzó alrededor de las cinco de la mañana despertó a los habitantes aledaños a la empresa 'Regio Frituras'

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Un supuesto corto circuito provocó que una fábrica de tostadas se incendiara en pleno centro de San Nicolás de los Garza.

El fuego que comenzó alrededor de las cinco de la mañana despertó a los habitantes aledaños a la empresa “Regio Frituras “.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Iturbide y Matamoros en el centro de San Nicolás.

Tras el reporte sobre el incendio varias unidades de policía fueron desplegadas hasta ese sitio.

Asimismo arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos de esta ciudad.

Los elementos contra incendio tuvieron que forzar una cortina de acero para poder ingresar a la fábrica.

Las maniobras contra incendio se prolongaron por varios minutos hasta que el fuego fue controlado.

Algunos vecinos de la zona salieron de sus casas ante el riesgo que representaba el incendio.

Sin embargo no hubo necesidad de evacuación en esas calles.

Hasta el momento se presume que el fuego pudo haber iniciado por un corto circuito.