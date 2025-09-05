Se incendia empresa cartonera al poniente de Monterrey

El fuego se originó presuntamente por una falla en la maquinaria, lo que causó que se incendiaran varios ductos dentro de las instalaciones

Un fuerte incendio registrado en una empresa cartonera provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona poniente del municipio de Monterrey.

El siniestro ocurrió en la lateral de la avenida Rangel Frías, en dirección hacia el sur, poco después del cruce con la avenida Ruiz Cortines.

Según las autoridades, el fuego se originó presuntamente por una falla en la maquinaria, lo que causó que se incendiaran varios ductos dentro de las instalaciones.

La empresa afectada, identificada como Cartolito, se dedica al manejo de cartón y papel, materiales altamente inflamables que facilitaron la rápida propagación del fuego.

Todo el personal fue evacuado oportunamente, sin que se registraran personas lesionadas ni intoxicadas.

Elementos de bomberos de Nuevo León, junto con personal de Protección Civil del municipio y del estado, acudieron al lugar para sofocar las llamas.

Posteriormente, agentes de tránsito y policía de Monterrey cerraron la lateral de la avenida y acordonaron el área, permitiendo a los cuerpos de emergencia trabajar con seguridad.

El cierre vial provocó una intensa congestión vehicular en la zona mientras se llevaban a cabo las labores para controlar el incendio.