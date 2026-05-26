Se incendia edificio en construcción en Arboleda, en San Pedro

Por: Vanessa Aguilar 26 Mayo 2026, 00:00 Compartir

El siniestro ocurrió en la colonia Valle del Campestre, donde elementos de Protección Civil acudieron tras recibir el reporte de fuego en el décimo piso

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Un incendio se registró la noche de este lunes en un edificio en construcción ubicado en la zona de Arboleda, en el municipio de San Pedro. El siniestro fue reportado en el cruce de las calles Roble y Níspero, en la colonia Valle del Campestre, donde elementos de Protección Civil de Nuevo León y de San Pedro acudieron tras recibir el reporte de fuego en el décimo piso de la construcción. De acuerdo con los primeros informes, el incendio presuntamente se originó por la quema de rollos de caucho ubicados en la azotea del inmueble. Al lugar acudieron equipos para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni las causas oficiales del incendio.