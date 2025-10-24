Se incendia domicilio en San Pedro; no hay lesionados

Por: INFO 7 23 Octubre 2025, 10:59

Un incendio se registró en una vivienda del municipio de San Pedro hasta donde se movilizaron los cuerpos de auxilio. Los hechos se registraron en la calle Sierra Hermosa y Sierra Morena de la colonia Jerónimo Siller. Fueron elementos de Protección Civil de San Pedro y del Cuerpo de Bomberos quienes llegaron al sitio para brindar el apoyo y sofocar el incendio. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales en tres habitaciones y en la cocina ubicada en el segundo piso de la vivienda.