Se incendia domicilio en San Pedro; no hay lesionados

Un incendio se registró en una vivienda del municipio de San Pedro hasta donde se movilizaron los cuerpos de auxilio.
Los hechos se registraron en la calle Sierra Hermosa y Sierra Morena de la colonia Jerónimo Siller.
Fueron elementos de Protección Civil de San Pedro y del Cuerpo de Bomberos quienes llegaron al sitio para brindar el apoyo y sofocar el incendio.
En el lugar no se reportaron personas lesionadas, solamente daños materiales en tres habitaciones y en la cocina ubicada en el segundo piso de la vivienda.