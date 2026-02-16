Se incendia cocina de negocio en San Nicolás; evacúan local

En un intento inicial por contener las llamas, se utilizaron dos extintores de polvo químico seco; sin embargo, estos no fueron suficientes

Un incendio registrado la mañana de este domingo movilizó a corporaciones de auxilio en el municipio de General Escobedo, luego de que se reportara fuego al interior de un establecimiento de comida.

Incendio se registra en negocio de comida en límites de Escobedo y San Nicolás

El hecho ocurrió en el negocio denominado Spikes, ubicado en el cruce de Casa de Montejo y la avenida Sendero Divisorio, en la colonia Casa Bella, en los límites de Escobedo y San Nicolás.

Al arribo de las unidades de emergencia, elementos de Bomberos Nuevo León y de Protección Civil de San Nicolás ya se encontraban realizando labores para controlar la situación.

Fuego se originó en freidora del área de cocina

Según los primeros informes, el fuego se originó en una freidora, lo que provocó daños principalmente en el área de cocina.

En un intento inicial por contener las llamas, se utilizaron dos extintores de polvo químico seco; sin embargo, estos no fueron suficientes para sofocar el incendio, por lo que fue necesaria la intervención directa de los cuerpos de emergencia.

Evacúan a siete personas del establecimiento

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación de siete personas que se encontraban en el establecimiento al momento del incidente.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas y que, tras la revisión correspondiente, se descartó la existencia de riesgos adicionales en la zona.