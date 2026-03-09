Se incendia casa ocupada por posesionarios en Lomas de San Martín

Entre los objetos que alimentaban el fuego se identificaron colchones, madera y cartón, lo que generó una rápida propagación

Un incendio en una vivienda movilizó a cuerpos de emergencia durante la noche del sábado en la colonia Lomas de San Martín, en Monterrey, luego de que se reportara fuego activo dentro de una casa habitación donde se acumulaba material combustible.

Elementos de Protección Civil Monterrey acudieron al sitio tras recibir el reporte alrededor de las 23:03 horas, confirmando a su llegada que el fuego se encontraba activo en el interior del inmueble.

Detectan varias habitaciones con fuego activo

Durante la inspección del lugar, los rescatistas localizaron tres habitaciones con incendio activo, donde se consumían diversos materiales que se encontraban almacenados dentro de la vivienda.

Entre los objetos que alimentaban el fuego se identificaron colchones, madera y cartón, lo que generó una rápida propagación de las llamas dentro del inmueble.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia, la casa es habitada de manera regular por posesionarios, quienes mantienen en el interior una gran cantidad de materiales considerados altamente combustibles.

Bomberos y Protección Civil controlan el incendio

Las labores para controlar el siniestro se realizaron en coordinación entre Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León, quienes trabajaron en la sofocación del fuego y mitigación de riesgos dentro del inmueble.

Tras varios minutos de maniobras, los equipos lograron contener las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia viviendas cercanas.

No se reportan personas lesionadas

Autoridades informaron que en el sitio no se registraron personas lesionadas, por lo que el saldo del incidente fue únicamente de daños materiales dentro de la vivienda afectada.