Se incendia casa en Escobedo; hombre sufre quemaduras

La víctima fue un hombre que sufrió quemaduras de segundo grado en tórax, cuello y rostro, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario

Elementos de Bomberos Nuevo León, Protección Civil de Escobedo y estatal se movilizaron luego del reporte de un incendio en una casa habitación.

Los hechos ocurrieron en la calle Leonel Chávez e Iturbide en el municipio de Escobedo.

Se informó que el incendio se encontraba en la parte posterior del domicilio, en un cuarto y baño, siendo tipo tejabán.

Rápidamente, bomberos de Nuevo León y pipas del municipio lograron sofocar las llamas, ayudando a un hombre de 46 años que resultó lesionado.

Identificado como Raúl Rentería, resultó con quemaduras de segundo grado en tórax, cuello y rostro, por lo que fue trasladado por una unidad de Cruz Roja al hospital universitario para su atención.