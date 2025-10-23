Se incendia casa abandonada sobre Revolución en Monterrey

Por: Jared Villarreal 22 Octubre 2025, 14:57 Compartir

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de vecinos, aunque la vialidad permaneció cerrada temporalmente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un incendio en una vivienda abandonada ubicada sobre la avenida Revolución, en la colonia Buenos Aires, provocó la movilización de los cuerpos de auxilio la tarde de este miércoles en Monterrey. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Monterrey y Bomberos de Nuevo León arribaron al sitio para sofocar las llamas, que consumieron la basura acumulada en el interior del domicilio. Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación de vecinos, aunque la vialidad permaneció cerrada de manera temporal mientras se realizaban las labores de control y limpieza. Tras controlar el incendio y descartar riesgos, la vialidad fue abierta para su circulación.