Se incendia camioneta tras choque en cruce de Morones Prieto

En la unidad viajaban dos personas, quienes lograron salir a tiempo y ponerse a salvo, para después hacer el llamado a los cuerpos de emergencia

Un incendio de vehículo se registró la mañana de este martes en el municipio de Monterrey, luego de una presunta falla mecánica.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas lesionadas pese a lo aparatoso del incidente.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Pío X y Morones Prieto, en la colonia Pío X, donde un automóvil particular terminó envuelto en llamas provenientes del área del motor.

En la unidad viajaban dos personas, quienes lograron salir a tiempo y ponerse a salvo, para después hacer el llamado a los cuerpos de emergencia.

Tras el reporte, al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes realizaron las labores para sofocar el fuego y eliminar riesgos en la zona.

Asimismo, se contó con el apoyo de tránsito municipal y personal de movilidad, quienes cerraron parcialmente la vialidad para permitir las maniobras de emergencia.

Las autoridades informaron que el incendio fue controlado sin que se extendiera a otros vehículos o estructuras cercanas.

El flujo vehicular se vio afectado por varios minutos mientras se realizaban las labores de enfriamiento y retiro de la unidad siniestrada.

Las autoridades municipales se quedaron en el sitio para hacerse cargo de la situación mientras esperaban el arribo de una grúa para retirar la camioneta.