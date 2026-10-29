Se incendia camioneta que transportaba quesos en Av. Garza Sada

Aunque el vehículo fue consumido en su totalidad por las llamas, los trabajadores lograron rescatar una parte de la mercancía que transportaba.

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Una camioneta que transportaba un cargamento de quesos de Monterrey hacia Ciudad Victoria quedó consumida por el fuego durante la madrugada de este miércoles, sobre la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey.

El incendio fue reportado alrededor de las 12:41 de la madrugada, en el cruce de Garza Sada y Mallorca, en la colonia Roma, donde la unidad de carga comenzó a arder hasta quedar prácticamente destruida.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos, quienes trabajaron para controlar la situación y eliminar los riesgos en la zona.

La unidad afectada era una camioneta tipo termo de tres toneladas y media, en color blanco, perteneciente a la empresa Quesos La Risueña, que trasladaba productos lácteos con destino a la capital de Tamaulipas.

Aunque el vehículo fue consumido en su totalidad por las llamas, los trabajadores lograron rescatar una parte de la mercancía que transportaba.

Ante esta situación, señalaron que llevarían otra camioneta para trasladar el producto que logró salvarse y continuar con su traslado hacia la empresa.

Policías municipales también acudieron al lugar para apoyar durante las labores de atención al incidente.

Hasta el momento, no se han precisado las causas que provocaron el incendio ni se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.