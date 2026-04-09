Se incendia camioneta; intentan apagar fuego a cubetazos

En cuestión de minutos, el fuego consumió gran parte de la unidad, provocando daños severos que dejaron la camioneta prácticamente reducida a chatarra

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una camioneta fue consumida por el fuego durante la noche del lunes sobre la avenida Benito Juárez, a la altura de la calle Los Fresnos, en la colonia Escobedo Residencial, en el municipio de Escobedo, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró alrededor de las 22:20 horas, cuando el conductor de una camioneta Ford F-150 de modelo antiguo comenzó a percatarse de una falla mecánica mientras circulaba por la transitada vialidad. Instantes después, del área del cofre comenzó a salir humo, seguido de llamas que rápidamente se intensificaron.

El automovilista detuvo la marcha y descendió de la unidad para ponerse a salvo, mientras solicitaba apoyo. Testigos que se encontraban en el sitio también se aproximaron para intentar auxiliar, al tiempo que elementos de la Policía de Proximidad que patrullaban el sector se sumaron a las labores para sofocar el fuego.

Utilizando cubetas con agua, tanto el conductor como los oficiales intentaron controlar el incendio en sus primeras etapas; sin embargo, las llamas avanzaron con rapidez debido a los materiales inflamables del vehículo, extendiéndose del compartimento del motor hacia la cabina.

En cuestión de minutos, el fuego consumió gran parte de la unidad, provocando daños severos que dejaron la camioneta prácticamente reducida a chatarra. La intensidad del siniestro también generó alarma entre vecinos del sector y automovilistas que transitaban por la zona, quienes optaron por alejarse ante el riesgo.

A pesar de lo aparatoso del incendio, no se reportaron personas lesionadas, ya que el conductor logró ponerse a salvo a tiempo y no hubo afectaciones a terceros.

Autoridades arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, acordonar el área y coordinar las maniobras necesarias