Se incendia camioneta en Privada Roma de Monterrey

En el siniestro participó una camioneta tipo Ford en color rojo, donde los propietarios indicaron que se encontraban realizando reparaciones eléctricas

El incendio de una camioneta movilizó a los elementos de Bomberos Nuevo León y Protección Civil de Monterrey a las calles Privada Luis Elizondo y Río Nazas, en la Col. Privada Roma.

Fue a través de la línea de emergencia que se recibió el reporte sobre el incendio, por lo que rápidamente fueron los elementos de bomberos quienes controlaron las llamas y comenzaron con las labores de enfriamiento.

En el siniestro participó una camioneta tipo Ford en color rojo, donde los propietarios indicaron que se encontraban realizando reparaciones eléctricas en la unidad, cuando ocurre el fuego.

En el lugar se eliminaron riesgos y no se registraron personas lesionadas.