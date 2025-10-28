Se incendia camioneta en el puente atirantado de Monterrey

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas, pero no se descarga que se haya registrado una falla eléctrica

Una camioneta quedó completamente calcinada tras incendiarse la noche del domingo sobre el bulevar Rogelio Cantú, a la altura del Puente Atirantado, en la colonia Santa María, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León, el siniestro se registró alrededor de las 23:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por la zona alertaron sobre un vehículo envuelto en llamas.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, junto con personal de Bomberos Nuevo León, quienes trabajaron durante varios minutos para controlar y sofocar el incendio, que consumió en su totalidad la unidad involucrada, una camioneta Volkswagen Touareg modelo 2016 de color blanco con placas PGV-834-B.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas durante el incidente. Autoridades de Tránsito de San Pedro se hicieron cargo del resguardo de la vialidad, mientras que personal de Movilidad Monterrey apoyó con el control del tráfico en la zona.

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas, aunque no se descarta una posible falla mecánica o eléctrica. Las autoridades correspondientes realizarán los peritajes para esclarecer el hecho.