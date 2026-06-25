Se incendia camioneta en Cumbres Madeira; conductor se salva

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron posteriormente y confirmaron que el incendio ya había sido controlado parcialmente

Una camioneta Ford F-150 terminó envuelta en llamas la tarde de este miércoles en el sector Cumbres Madeira, en Monterrey, luego de que comenzó a salir humo desde el área del cofre mientras circulaba sobre el cruce de avenida Paseo de los Leones y Paseo de Cumbres.

De acuerdo con el reporte emitido a través del 9-1-1 a las 14:39 horas, el conductor identificado como Mario relató que mientras avanzaba notó humo proveniente del motor, por lo que intentó detener la marcha. En ese momento, el fuego se habría propagado en la parte frontal de la unidad.

El automovilista logró salir del vehículo con apoyo de personas que se encontraban en el sitio, luego de que las puertas y ventanas presentaran complicaciones para abrirse, de acuerdo con lo informado en el lugar.

En la zona, una pipa que abastecía agua en un negocio cercano fue utilizada de manera inmediata para intentar sofocar el incendio, lo que ayudó a reducir la intensidad de las llamas antes de la llegada de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron posteriormente y confirmaron que el incendio ya había sido controlado parcialmente, realizando maniobras de enfriamiento para evitar una reactivación del fuego.

La situación quedó bajo control minutos después, sin que se reportaran personas lesionadas.